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Erdoğan’dan Bedirmuhammedov'a tebrik telefonu

, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu 'u yeniden devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Erdoğan’dan Bedirmuhammedova tebrik telefonu
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam görüştüğü Bendimuhammedov'a yeniden devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 12 Şubat 2017 tarihinde yapılan seçimlerin sonucunun açıklamasının ardından 'a bir tebrik telgrafı da göndermişti.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 22:33
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