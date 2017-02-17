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Erdoğan yaptı

Erdoğan umre yaptı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptı. Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid- Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile geldi. Karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre say'ını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da umre yaptı. Umre ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti. Bu arada hafta sonu 5 ilde açılışlar gerçekleştirecek Erdoğan'ın ilk durağı Kahramanmaraş olacak.
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