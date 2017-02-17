Ders olsun

Trabzon'da büyük tepki çeken üniversiteli dayağında son perde! Sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra evlerine çağırdıkları Kübra T. ile Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirip döven öğrencilerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yetkilileri, Hasibe H., Mihriban Y., Nurcan Ç. ile bir öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından öğrencilere ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği açıklandı. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 arkadaş, mahkemede serbest bırakılmıştı.