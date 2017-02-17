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Depremin zamanı yok

Depremin zamanı yok
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Denizi'nde olacak ve İstanbul'u etkileyecek 7 şiddetindeki deprem beklentisinin gerçek olduğunu belirtti. Özener, deprem için zaman verme şansının olmadığını söyledi.
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