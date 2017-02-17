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'ın taktiği 'dan

Irak güvenlik güçleri, kadın kılığına giren 'lı bir teröristi Kerbala'ya saldırı hazırlığındayken yakaladı.

DEAŞın taktiği PKKdan

Daha önce 'lı ve 'li teröristlerde görmeye alışık olduğumuz kadın kılığına girme görüntüleri bu kez bir 'lı teröristle karşımıza çıktı.

KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ ANLAŞILMIYOR
Kerbela'da kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Irak ordusunun tutukladığını bildirdiği terörist, kadın kılığına girdiğinde neredeyse hiç anlaşılmıyor.

SOSYAL MEDYADA DA ŞAŞKINLIK YARATTI
DEAŞ'lı teröristin kadın kılığına girmiş hali sosyal medyada da ilgi konusu oldu. Sosyal medyada bazı kadınlar "Benden daha güzel olmuş" yorumunda bulundu. Erkeklerden bazıları ise "Çok seksiymiş" yorumlarında bulundu.

İşte DEAŞ'lı teröristin görüntüleri:
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 09:52
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