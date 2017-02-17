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Cumhurbaşkanı sahaya iniyor

öncesi 40 ili gezecek olan Cumhurbaşkanı , 3 günde 5 şehirde vatandaşlarla buluşacak. Erdoğan'ın ilk durağı Kahramanmaraş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Bahreyn-Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan ziyaretlerinin dönüşünde ayağının tozu ile sahaya indi.

Cumhurbaşkanı bugün Kahramanmaraş'a gidiyor. tarihinin açıklanması öncesinde Mersin ve Aksaray'da halkla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk durak olarak Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı buradaki temasları sonrasında yarın da Malatya ve Elâzığ'a geçecek.

TOPLAMDA 40 İLE GİDECEK
Erdoğan Pazar günü de Gaziantep ve Adıyaman'da halkla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, referandum kampanyası çerçevesinde 40 ile gidecek. Son ziyaretleri ile toplamda 7 ilde halka seslenecek olan Cumhurbaşkanının büyükşehirler başta olmak üzere önümüzdeki günlerde 33 ili daha ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşması sırasında "Bir defa faiz meselesini çözmemiz gerekiyor. Yalnızlığımı biliyorum..." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama üzerine Adıyaman'da ''Yalnız Değilsin Reis'' adlı imza kampanyası başlatılmış ve kampanya sonuç bildirgesini TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhurbaşkanı'na teslim etmişlerdi. Davet için teşekkürlerini ileten Erdoğan da en kısa zamanda Adıyaman'ı ziyaret edeceğini söylemişti.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 10:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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CLAS CLAS

MALATYA SANA KURBAN OLSUN REİS :-)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2017 11:06
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