Cuma hutbesi diye Zaman köşe yazısını okumuşlar!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında Diyanet'te çalışan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. 15 kişinin ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ için finans sağladıkları tespit edildi. Yapılan soruşturmada müftülükte görev yapan FETÖ'cü örgüt mensuplarının Diyanet'ten gelen yapılacak işler yerine FETÖ'nün talimatlarını yerine getirdikleri ortaya çıktı. Camii cemaatinden örgüte ait kuruluşlara yardım toplamak ve her ortamda örgütün propagandasını yapmak oldukları ortaya çıktı.
DİYANET'İ YOK SAYMIŞLAR
İfadelerine başvurulan gizli tanıklar ise cami imamlarının nasıl FETÖ'ye çalıştıklarını tek tek anlattı. Yapılan soruşturmalarda FETÖ cami imamlarının cuma hutbelerinde Diyanet'ten gelen hutbeler yerine Ahmet Şahin gibi örgüt mensubu yazarlarının yazılarını cemaate dikte etkileri tespit edildi. (Akşam)
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MÜSLÜMAN GİBİ GÖRÜNÜP ,İKİYÜZLÜ OLANLARA CEHENNEMDE ÖYLE BİR AZAP VARKİ ,,GAYYA KUYUSU DENİLEN BİR YER ,DÜNYAYA GEL KRAL OL YETERKİ BUNLAR GİBİ OL DESELER ,YİNEDE ASLA KABUL ETMEM,,
bunlar ortodox yahudilerden de bin beter....yahudiler en azindan acikca söylüyor,,,bu serefsizlerde o cesaret bile yok....korkak 1 dostun olacagina mert 1000 tane düsmanin olsun daha iyidir.
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