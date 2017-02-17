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Çift yüzlüler

FETÖ’nün bürokrasi ayağına bir operasyon daha yapıldı. Darende Kaymakamı ile öğretmen eşi gözaltına alındı. Zanlıların 15 Temmuz’dan sonra Demokrasi Mitingleri’ne katıldığı ortaya çıktı.

Çift yüzlüler
Teröristaşı Fetullah Gülen ile örgütü, ByLock adlı bir sistem üzerinden irtibat sağladı! Örgüt üyelerinin telefonlarında şifreli haberleşme programı olan ByLock çıktı. Bu gelişmenin ardından Türkiye genelinde operasyonlar yoğunlaştırıldı. Malatya'nın Darende İlçesi Kaymakamı ile öğretmen eşi de dün evlerinde gözaltına alındı. Kaymakam Türk'ün "ByLock" kullandığı vurgulandı. Gözaltına alınanlar arasında bir işadamı da vardı. Türk'ün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra gerçek yüzünü sakladı! İlçe genelinde Demokrasi Nöbetleri düzenleyip etkinliklerde ilk sırada yer aldı. Öte yandan emekli astsubay Murat D., Twitter üzerinden kumpas yaptı. 'Paralel Yapı Deşifre' hesabını yönettiği ortaya çıktı. Aralarında valiler, bürokratlar, siyasiler ve sivillerin olduğu çok sayıda kişiyi FETÖ ile ilişkilendiren paylaşımlar yayınladı.

SANAL ALEMDEN HAPİSHANEYE
Şüphelinin 23 Şubat 2016'da oluşturduğu hesaptan şimdiye kadar 7 bin 500 paylaşım yaptığı ve bu paylaşımlarda birçok kişiyi paralel yapı ile ilişkilendirdiği anlaşıldı. Adliyeye çıkarılan Murat D. tutuklandı.
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