Çift yüzlüler

Teröristaşı Fetullah Gülen ile örgütü, ByLock adlı bir sistem üzerinden irtibat sağladı! Örgüt üyelerinin telefonlarındaşifreli haberleşme programı olan ByLockçıktı. Bu gelişmenin ardından Türkiye genelinde operasyonlar yoğunlaştırıldı. Malatya'nın Darende İlçesi Kaymakamı Ali Türk ile öğretmen eşi de dün evlerinde gözaltına alındı. Kaymakam Türk'ün"ByLock" kullandığı vurgulandı. Gözaltınaalınanlar arasında bir işadamı da vardı. Türk'ün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra gerçek yüzünü sakladı! İlçe genelinde Demokrasi Nöbetleri düzenleyip etkinliklerde ilk sırada yer aldı. Öte yandan emekliastsubay Murat D., Twitter üzerindenkumpas yaptı. 'Paralel Yapı Deşifre'hesabını yönettiği ortaya çıktı. Aralarındavaliler, bürokratlar, siyasiler ve sivillerinolduğu çok sayıda kişiyi FETÖ ileilişkilendiren paylaşımlar yayınladı.
SANAL ALEMDEN HAPİSHANEYE
Şüphelinin 23 Şubat 2016'da oluşturduğu hesaptan şimdiye kadar 7 bin 500 paylaşım yaptığı ve bu paylaşımlarda birçok kişiyi paralel yapı ile ilişkilendirdiği anlaşıldı. Adliyeye çıkarılan Murat D. tutuklandı.
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