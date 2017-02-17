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Bileğinin hakkıyla kazandı

Bileğinin hakkıyla kazandı
Eskişehir'de babasının ısrarı üzerine 8 yıl önce bilek güreşine başlayan milli sporcu (20) önce ağabeyini sonra tüm dünyayı yendi. Ümran, 2009'da başlayan spor serüvenine iki Avrupa, üç de dünya şampiyonluğu ekledi. İlk kez Antalya'da 2011 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldığını söyleyen Ümran Keser, "Daha sonra milli takıma seçildim. 2012 yılında Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. 2015 yılında Bulgaristan'da yeniden şampiyonluğu tattım. Üç yıldır sol kolda şampiyonluğumu sürdürüyorum. 2017 yılında da dünya şampiyonu olup, ünvanımı korumak istiyorum" dedi.
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