Beraat getiren selfie

Bursa'da yaşayan N.D., geçen Eylül ayında arkadaşları M.T. ve S.A.'nın tecavüzüne uğradığını söyledi. Şikayet üzerine şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında dava açılan M.T. ve S.A., ilk duruşmada N.D. ile çekildikleri selfie fotoğrafları delil olarak gösterince tahliye edildi. Sanıkların yargılanmasınadevam edildi. Davanın ikinci duruşması dün 7. Ağır CezaMahkemesi'nde gerçekleşti. Sanıklar duruşmada suçlamaları reddetti. N.D. ise 2 sanıktan da şikayetçi olduğunu yineledi. Savcı, cezalandırılmalarına yetecek kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanıkların beraatını talep etti. Mahkeme heyeti ise duruşmayı erteledi.
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