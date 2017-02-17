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Bayıltan karar!

, kendisine zorla senet imzalattıklarını iddia ettiği 2 kişiyi mahkemeye verdi. Sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Ünlü oyuncu ise kararı duyunca baygınlık geçirdi

Bayıltan karar!
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, gençlik yıllarında çekildiği bazı fotoğraflarının internetten kaldırılması için bilgisayar uzmanı Muhammet Mustafa Kobazoğlu ile anlaştı. Kobazoğlu, yüklü miktarda para karşılığı oyuncunun rahatsız olduğu fotoğrafları internetten kaldırdı. Ancak ünlü oyuncu, anlaştığı bir projenin iptal olması üzerine ödeme yapamadı. İddialara göre Kobazoğlu, arkadaşı Mehmet Fatih Taşci ile birlikte "Kızının sağlığını düşünüyorsan imzalarsın" diyerek Taçbaş'a kızının yanında zorla senet imzalattırdı. Ünlü oyuncunun şikayeti üzerine Kobazoğlu ve Taşci hakkında "yağma" suçundan 15'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya şikayetçi Filiz Taşbaş ile tutuksuz sanıklar katıldı.

'ADALETE SIĞINIYORUM'
Duruşmada söz alan ünlü oyuncu , "Beni kızımın yanında tehdit ederek senet imzalattılar. Hangi anneye sorarsanız o an odaklandığı nokta kızıdır, evladıdır. Ben bir anne olarak adalete sığınıyorum" dedi. Bu sırada ünlü oyuncu sanıklara yönelik bağırarak konuştuğu için hakim tarafından ikaz edildi. Sanıklar ise suçlamayı reddetti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Muhammet Mustafa Kobazoğlu ve Mehmet Fatih Taşci'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. Karara tepki gösteren Filiz Taçbaş, duruşma salonundan çıkan sanığa doğru bağırırken sinir krizi geçirdi. Adliye koridorlarında baygınlık geçiren ünlü oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Taçbaş, güçlükle sakinleştirildi.
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