Bayıltan karar!

Ünlüoyuncu FilizTaçbaş,gençlik yıllarındaçekildiği bazıfotoğraflarınıninternettenkaldırılmasıiçin bilgisayar uzmanı MuhammetMustafa Kobazoğlu ile anlaştı.Kobazoğlu, yüklü miktarda para karşılığıoyuncunun rahatsız olduğu fotoğraflarıinternetten kaldırdı. Ancak ünlü oyuncu,anlaştığı bir projenin iptal olması üzerineödeme yapamadı. İddialara göreKobazoğlu, arkadaşı Mehmet FatihTaşci ile birlikte "Kızının sağlığınıdüşünüyorsan imzalarsın" diyerekTaçbaş'a kızının yanında zorla senetimzalattırdı. Ünlü oyuncunun şikayetiüzerine Kobazoğlu ve Taşci hakkında"yağma" suçundan 15'şer yılakadar hapis istemiyle davaaçıldı. İstanbul 12. Ağır CezaMahkemesi'nde dün görülen duruşmayaşikayetçi Filiz Taşbaş ile tutuksuzsanıklar katıldı.
'ADALETE SIĞINIYORUM'
Duruşmada söz alan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, "Beni kızımın yanında tehditederek senet imzalattılar. Hangianneye sorarsanız o an odaklandığınokta kızıdır, evladıdır. Ben bir anneolarak adalete sığınıyorum" dedi. Bu sırada ünlü oyuncu sanıklara yönelik bağırarak konuştuğu için hakim tarafından ikaz edildi. Sanıklar ise suçlamayıreddetti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Muhammet MustafaKobazoğlu ve Mehmet Fatih Taşci'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. Karara tepki gösteren Filiz Taçbaş,duruşma salonundan çıkan sanığadoğru bağırırken sinir krizi geçirdi. Adliye koridorlarında baygınlık geçiren ünlü oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Taçbaş, güçlükle sakinleştirildi.
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