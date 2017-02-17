Başbakan Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Malta'nın başkenti Valletta'da bulunan Başbakan Yıldırım, ilk olarak Malta Cumhurbaşkanı Preca ile San Anton Sarayı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.

CASTİLLE SARAYI'NDA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Preca ile görüşmesinin ardından Castille Sarayı'na geçen Yıldırım, burada Malta Başbakanı Joseph Muscat tarafından karşılandı.

Resmi tören, Yıldırım ve Muscat'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Muscat baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Reha Keskintepe de hazır bulundu.