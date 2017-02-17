Başbakan: Çözümde Türk tarafı bir adım önde

Başbakan Yıldırım, "Malta'nın dönem başkanlığı içerisinde de AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yeni fasılların açılması ve güncellenmesine karar verilen AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın çalışmalarına başlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat ile basın toplantısı düzenledi.

'ÇÖZÜM ADA'DA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK'

Başbakan Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Eminim ki burada varılacak çözüm Ada'da güvenliği sağlayacak, Türkiye'nin etkin garantisini sürekli olarak temin edecek ve her iki tarafın adil, eşit yönetişim hakkını da beraberinde getirecektir."

"Her zaman Türkiye, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk tarafı çözümde bir adım önde. Hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içerisinde olmuyorlar. Buna özen gösteriyorlar. Çözümün mutlaka sağlanması lazım çünkü çözümsüzlüğün bedelini Kuzey Kıbrıs Türk tarafı ödüyor."

'ADALET, MEDYA VE BASINLA İLGİLİ FASILLARI AB AÇSIN'

Başbakan Yıldırım, Türkiye basın özgürlüğüne karşıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum; basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli, adalet, hukuk devleti olmak çok önemli. 23-24'ncü fasıllar... Adalet, medya ve basınla ilgili fasılları AB açsın, ne söyleyeceklerse söylesinler, biz de cevabını verelim. Buradan çağrı yapıyorum, hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz, buyursun açsınlar bu fasılları." dedi.

'MHP İLE GEREKİRSE BAZI ORTAK ETKİNLİKLER YAPABİLİRİZ'

Yıldırım, "Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu değişikliği Parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor, biz de aynısını yapıyoruz. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal, gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz." diye konuştu.