Başarıyla kol kola

Mersin'de yaşayan Muhammet Saçlı'nın filmlere konu olacak bir yaşam öyküsü var. 15 yaşındaki Muhammet, ailesine katkı sağlamak için parklarda su satarak geçimini sağlıyordu. Bir gün kollarının uzunluğuyla boks antrenörlerinin dikkatini çekti. 2 yıl önce boks okuluna davet edilen şanslı genç, başladığı günden itibaren antrenmanları kaçırmadı. Saçlı, çalışmasının karşılığını Isparta'dadüzenlenen Türkiye Yıldız ErkeklerBoks Şampiyonası'nda aldı. Muhammetburada rakiplerini tek tek yendi. 48 kiloda birincilik kürsüsüne çıkınca da hedef büyüttü. Muhammet Saçlı hikayesini şöyle anlattı: "Hocalarım beni görüp davet edince babama danıştım. O da destek verdi. Bu şekilde boksa başladım. İki yıldır boks yapıyorum. Antrenmanları kaçırmıyorum. Çalışmalarımın karşılığı olarak Türkiye şampiyonu oldum. Önümüzde milli takım kampı, sonrasında da Dünya Şampiyonası var. Hedefim yaş grubunda dünya şampiyonu olmak." Türkiye Boks Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Oral da "Muhammet'i parkta su satarken bulduk. 'Kolların uzun, boksa elverişlivücudun var. AynıKübalılara benziyorsun' dedik. Babasıyla görüşüp geldi. Boksu sevdirdik. İkinci yılında önce üst miniklerde Türkiye ikincisi oldu. Bu yıl da yıldızlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etti" diye konuştu.
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