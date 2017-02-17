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Babasını sattı!

Erdoğan ve Gül'ün eski Başi Özdaban, ’cü çıktı. Cep’ten teröristbaşı Gülen’in videolarını izlediği tespit edilince de hiç utanmadı. 73 yaşındaki babasını suçladı: BEN YAPMADIM O YAPTI!

Babasını sattı!
Devletin kılcal damarlarına kadar sızan 'cü alçaklar, iş hesap vermeye gelince kaçtı. Yakalananlar da binbir yalanla mahkemeleri aldatmaya çalıştı.

Bu sinsilik, Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'ın sorgusunda da yaşandı. Erdoğan ve Gül'ün eski Başi olan Özdaban, önce bütün iddiaları yalanladı

Ama cep telefonu incelenince gerçek anlaşıldı. "Mahrem İmam" denilen hainlerle 18 kez görüşüp talimat aldığı saptandı. Teröristbaşı Gülen'in videolarını izlediği ortaya çıktı.

Bütün bunlara rağmen Özdaban yine yalana sığındı. "Ben izlemedim, 73 yaşındaki babam izlemiş" diyerek kurtulmaya çalıştı. Ama kimseyi kandıramadı. Hapse atıldı.

LEVENT'İ HİÇ SEVMEM
Darbe suçundan tutuklu bulunan Genelkurmay Başkanı Akar'ın Başyaveri Levent Türkkan da Özdaban'ı "FETÖ üyesi" diye suçladı. ÖZDABAN ise babasından sonra silah arkadaşını da bir kalemde harcadı: Levent şımarıktır. Hiç sevmem. Zaten aramızda husumet var!


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