Anne ölü, oğlu baygın bulundu

Antalya'da 6 yıl önce eşinden ayrılan Ayşe Borazan (38), 11 yaşındaki engelli oğlu Berat Kerem ile yaşamaya başladı. Geçimini yaşlı bir kadına bakarak sağlayan anne ve oğlundan 2 gündür haber alınamadı. Borazan'ın yakınları durumu polise anlattı. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Borazan'ı evin salonunda yerde, oğlunu ise kanepede baygın şekilde buldu. Sağlık görevlileri Ayşe Borazan'ın öldüğünü tespit ederken, baygın haldeki Berat Kerem ise hastaneye kaldırıldı. Anne Borazan'ın cesedi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, herhangi darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Polisin anne ve oğlununzehirlenme ihtimali üzerinde durduğu,Borazan'ın kesin ölüm sebebinin iseotopsinin ardından belli olacağı açıklandı.
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