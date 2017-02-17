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faciası unutulmadı

Aladağ faciası unutulmadı
Adana'nın İlçesi'nde 11'i öğrenci ile 1 çalışanın yaşamını yitirdiği kız yurdu yangını faciasının üzerinden 80 gün geçti. Faciaya yol açan eksikliklerin ise hala giderilmediği öğrenildi. İlçe'de yaşayanlar sitem etti. Çocuklarına mezar olan yurt binası enkazına dün karanfiller bırakan aileler, "Önceki denetimlerde binaya olumlu rapor verenler ile yangın merdiveni kapı kolunu çıkaranların bir an önce bulunup cezalandırılsın" dedi
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