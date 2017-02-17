Aladağ faciası unutulmadı

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci ile 1 çalışanın yaşamını yitirdiği kız yurdu yangını faciasının üzerinden 80 gün geçti. Faciaya yol açan eksikliklerin ise hala giderilmediği öğrenildi. İlçe'de yaşayanlar sitem etti. Çocuklarına mezar olan yurt binası enkazına dün karanfiller bırakan aileler, "Önceki denetimlerdebinaya olumlu rapor verenler ile yangınmerdiveni kapı kolunu çıkaranların biran önce bulunup cezalandırılsın" dedi
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