Akar ve Dunford İncirlik'te görüşecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, İncirlik'te bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Orgeneral Dunford'un bugün Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüşeceğini açıklamıştı.
Edenilen bilgiye göre, Dunford'u taşıyan uçak bu sabah 10.45'te Adana'daki İncirlik Üssü'ne indi.
İki ülke genelkurmay başkanlarının görüşmesinin de İncirlik'te gerçekleşeceği, görüşme sonrasında ise kısa bir bilgilendirme yapılmasının planlandığı öğrenildi.
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HA İNGİLİZE GÜVENMEK HA AMERİKALIYA HA İSRAİLLİYE GÜVENMEK HAAA YADA ESKİ DÜŞMAN PAR DON YENİ DÜŞMANA ALMANA GÜVENMEK DOST İSTERSEN BURNU SENİN BURNUNLA AYNI OLANDIR ALMANMI UNUT GİTSİN SEN İÇİNDEKİ ALMANLARI HALLET BAK NASIL HERŞEYİ YAPARSIN O SANA AYAR VERMEZ SEN ONA VERİRSİN 7.90 MARK FENİGİ UNUTAMIYORUM
niye incirlikte konuşuluyorki türkiyeye geldi ise ankarada olur incirlik onların fesat üssü fetö pkk pyd üssü
Neden incirlik .*kesinlikle genelkurmaya komutanın ana merkexine gitmeli nato=(ABD) üssüne kesinlikle gitmememli.
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