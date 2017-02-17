Akar ve Dunford İncirlik'te görüşecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, İncirlik'te bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Orgeneral Dunford'un bugün Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüşeceğini açıklamıştı.

Edenilen bilgiye göre, Dunford'u taşıyan uçak bu sabah 10.45'te Adana'daki İncirlik Üssü'ne indi.

İki ülke genelkurmay başkanlarının görüşmesinin de İncirlik'te gerçekleşeceği, görüşme sonrasında ise kısa bir bilgilendirme yapılmasının planlandığı öğrenildi.