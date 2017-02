7 FETÖ okuluna 60 milyon dolar

ABD'nin New Jersey eyaletindeki FETÖ bağlantılı "sözleşmeli (charter) okullar"ın, geçen yıl ABD yönetiminden 60 milyon doları aşkın destek aldığı kaydedildi. Eyalette günlük yayımlanan Record gazetesi ve 'NorthJersey.com'un haberinde, New Jersey'deki bazı charter okulların kurucularının Fetullah Gülen ile yakın ilişkisine ve 2016'da ABD yönetiminden aldığı finansal desteğe dikkat çekildi.ABD'de vergi mükelleflerinin ödediği paralarla beslenen FETÖ'nün New Jersey'de yönettiği 7 okulun, geçen yıl ABD yönetiminden 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı belirtilen haberde, bu eğitim kurumlarından bazılarının kurucularının ise yüz binlerce dolar siyasi bağışta bulunduğu ifade edildi. FETÖ'nün New Jersey'deki Paterson Bilim ve Teknoloji Sözleşmeli Okulu'nun eski Başkanı ve Türki Amerikan Dernekleri Konseyi Başkanı Furkan Koşar'ın, eski ABD Başkanı Obama'nın 2012'deki seçim kampanyasına 500 bin dolardan fazla bağışta bulunduğu kaydedildi. Haberde, bazı charter okulların kurucularının ise Türkiye'ye geziler düzenleyerek eyalet yetkililerinden destek almaya çalıştığı aktarıldı.FETÖ lideri Fetullah Gülen ile bağlantılı özel kuruluşların bu sözleşmeli eğitim kuruluşlarına hizmet de verdiği belirtilen haberde, Amsterdam & Partners hukuk firmasının yöneticisi Robert Amsterdam'ın, "Bu okulların hem Gülen için para toplamak hem de Gülen'in takipçileri ve öğretmenlerini istihdam ederek onların gelirlerinin yüzde birini Gülen'e bağlamak için kullanıldığı" ifadesine yer verildi. Ayrıca Amsterdam, FETÖ okullarının charter okulu görevi yürütmediğini, ABD'de Fetullah Gülen'e siyasi destek toplama faaliyetleri içinde olduklarını kaydetti.Jersey'deki Bergen Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu, Paterson Bilim ve Teknoloji Sözleşmeli Okulu, Passaic Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu, Thomas Edison EnergySmart Sözleşmeli Okulu, Central Jersey Koleji Hazırlık Okulu, Paterson Sözleşmeli Bilim ve Teknoloji Okulu'nun FETÖ'nün kontrolü altında olduğu belirtiliyor.