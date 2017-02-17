Yol Durumu
  1. Başarıyla kol kola
  2. Naeh CHP’de

3’lü görev gücü

3’lü görev gücü
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 2. turu tamamlanan Suriye barış görüşmelerinin sonucunda, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ateşkesin izlenmesini sağlanmak için 3'lü bir görev gücü oluşturmaya karar verdiği belirtildi. Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda atılan adımların son derece başarılı gittiğine dikkat çekti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar