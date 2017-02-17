3’lü görev gücü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 2. turu tamamlanan Suriye barış görüşmelerinin sonucunda, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ateşkesin izlenmesini sağlanmak için 3'lü bir görev gücü oluşturmaya karar verdiği belirtildi. Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda atılan adımların son derece başarılı gittiğine dikkat çekti.