Uyuşturucu baronlarına ağır darbe

Türkiye'nin Doğu'daki ve Batı'daki gümrük kapılarında son 1 hafta içerisinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda piyasa değeri 100 milyon TL olan 1 ton 63 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sınır kapılarında son bir hafta içinde yapılan aramalarda rekor seviyede uluşturucu madde ele geçirildi. Sert geçen kış şartları nedeniyle dağlık alanlardan sevkiyat yapamayan uluslararası uyuşturucu baronları gözünü Türk sınır kapılarına dikti.

Sınır kapılarından uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen baronların hevesleri son sistem X-Ray cihazlarıyla yarım kaldı. Uyuşturucu madde yüklü TIR'lar, son sistem cihazlarla donatılan sınır kapılarında kolayca yakalandı. Son 1 hafta içerisinde yapılan 4 ayrı operasyonda piyasa değeri 100 milyon TL olan 1 ton 63 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

GÜRBULAK'DA 153 KİLOGRAM EROİN

Gümrük kapılarında son bir haftada yapılan operasyonlar şöyle;

İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen ve halen gümrüklü sahada bulunan bir TIR dorsesine gizlenmiş 153.5 kilogram eroin ele geçirildi.

KAPIKULE'DE 10 KİLOGRAM EROİN

Türkiye'den yurt dışına gitmeye çalışan Karadağ uyruklu E.T. ve A.A. Kapıkule Gümrük Kapısında, Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. İki zanlının vücutlarına sarılı bir halde 9.5 kilogram eroin ele geçirildi.

İPSALA'DA 300 KİLO ESRAR

Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahasına gelen, Makedon uyruklu K.N.'nin kullandığı TIR, riskli görülerek X-ray taramasına sevk edildi. TIR'da yapılan aramalarda 298 kilo 637 gram esrar elegeçirildi.

İRAN SINIRINDA 600 KİLO EROİN

Gürbulak Sınır Kapısında İran'dan Bulgaristan'a "barit tozu" taşıyan TIR durduruldu. Narkotik dedektör köpekler Maddox ve Lora'nın tepki vermesi üzerine araç, X-Ray cihazına sevk edildi. Boya ve kağıt yapımında veya sondaj malzemesi olarak kullanılan barit tozu içerisine gizlenmiş 600 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförü İran uyruklu M.K. gözaltına alındı.