Yol Durumu
  1. "21'inci yüzyılın gidişatını Türkiye belirleyecek"
  2. MHP'den teşkilatlara referandum genelgesi

Türkiye'den 'a başsağlığı

'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki ibadethaneye gerçekleştirilen na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiyeden Pakistana başsağlığı

Türkiye, 'ın güneyindeki Sind eyaletinde türbeye düzenlenen nı şiddetle kınadı.

ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Sind eyaletinin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan'ın huzur ve istikrarını hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, dost ve kardeş Pakistan'a terörle kararlı mücadelesinde verdiği desteği sürdüreceği belirtildi.

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Etiketler: , , ,
  • 16 Şubat 2017, Perşembe 21:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar