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Terör destekçisi belediyeye !

Van'da hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan Bahçesaray Aykut'un yerine Kaymakam Karabektaş, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi

Terör destekçisi belediyeye kayyum!

Bahçesaray ilçesinde görevden alınan Mehmet Garip Aykut'un yerine Kaymakam Serhat Karabektaş, vekaleten getirildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 'li Bahçesaray Belediye Başkanı Aykut'u görevden uzaklaştırdı.

Aykut, bakanlık kararının tebliğ edilmesinin ardından belediyeden ayrıldı. Valilik kararıyla Kaymakam Karabektaş, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 19:25
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