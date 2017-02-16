Sağlam ceza!

Zonguldak'ta 23 Şubat 2016'da Necla Sağlam'ı (25), başına poşet geçirip boğazını keserek öldüren tesisat ustası Tolga Kudu, cinayetten 21 gün sonra yakalandı. Tutuklanan Kudu'dan alınan örneklerin, Sağlam'ın tırnaklarından alınan DNAördnekleriyle uyuştuğu anlaşıldı. Ağır müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık için karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'konutdokunulmazlığını ihlal'den de 2 ayhapis cezasına çarptırdı.
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