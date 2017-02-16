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Sağlam ceza!

Sağlam ceza!
'ta 23 Şubat 2016'da Necla Sağlam'ı (25), başına poşet geçirip boğazını keserek öldüren tesisat ustası Tolga Kudu, cinayetten 21 gün sonra yakalandı. Tutuklanan Kudu'dan alınan örneklerin, Sağlam'ın tırnaklarından alınan DNA ördnekleriyle uyuştuğu anlaşıldı. Ağır müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık için karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den de 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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