Referanduma dair tüm ayrıntılar belli oldu

Türkiye'de seçmenler, anayasal düzenlemelere ilişkin yedinci kez yapılacak halk oylamasında sandık başına gidecek.

YSK'nın belirlediği seçim takvimine göre, süreç bugün başlıyor.

ASKI LİSTELERİ 18 ŞUBAT'TA ASKIYA ÇIKARILACAK

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Şubat'ta askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü de aynı gün "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Seçmenler ayrıca, 18 Şubat'tan itibaren YSK'nın "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını yapabilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat'ta askıdan indirilecek ve itirazların sona ermesinin ardından yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 10 Mart'ta kesinleştirilecek. Aynı gün, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek, yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

57 ÜLKE 119 TEMSİLCİLİK VE 32 GÜMRÜK KAPISINDA OY KULLANILACAK

Seçim takvimindeki diğer tarihler şöyle:

"11 Mart: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları basılacak, basımı tamamlandıkça plan dahilinde dağıtılacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

27 Mart: Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.

30 Mart: TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK'ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.

31 Mart: Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.

9 Nisan: Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.

12 Nisan: İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

15 Nisan: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

16 Nisan: Oy verme günü."

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler "secmen.ysk.gov.tr" ve "turkiye.gov.tr" adreslerinden seçim hakkındaki gerekli tüm bilgilere erişim sağlayabilecek.

Yurt dışı seçmenlere, 57 ülke 119 temsilcilik ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılması planlanıyor.

OY VERME SAATLERİ

Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasında oy verme işlemi Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00 - 16.00, bunlar dışındaki illerde ise 08.00 - 17.00 saatlerinde olacak.

Halk oylamasında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "Tercih" mührü kullanılacak.