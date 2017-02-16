PKK'lı kalleş tutuklandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cizre'de 26 Ağustos 2016 günü terör örgütü PKK tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve firari iken gerçekleştirilen operasyonla yakalanan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist, sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 26 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıda 11 polis şehit olmuş, 78 kişi yaralanmıştı.