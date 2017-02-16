Yol Durumu
  1. Bayram HAVası!
  2. Senede bir gün...

’ya general turu

Pensilvanya’ya general turu
FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında önemli bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Strateji Dairesi Başkanlığı'ndan emekli olan Fikret Sönmez hakkında iddianame hazırlandı. üyeliği ile suçlanan Sönmez'in "Mülkiye İmamı" olduğu anlatıldı. Ayrıca Sönmez'in emekli generalleri 'ya götürdüğü vurgulandı. Sönmez savunmasında Gülen'i ziyaret ettiğini de açıkladı. Zanlının evinde yapılan aramada ise mensuplarına ilişkin listelerin bulunduğu bildirildi.

YÜKSEL TEMEL
Etiketler: , , , , , ,
  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar