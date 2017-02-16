Pensilvanya’ya general turu

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında önemli bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamdaDiyanet İşleri Strateji DairesiBaşkanlığı'ndan emekli olanFikret Sönmez hakkındaiddianame hazırlandı. FETÖ üyeliği ile suçlanan Sönmez'in "Mülkiye İmamı" olduğu anlatıldı. Ayrıca Sönmez'in emekli generalleri Pensilvanya'ya götürdüğü vurgulandı. Sönmez savunmasında Gülen'i ziyaret ettiğini de açıkladı. Zanlının evinde yapılan aramada ise TSK mensuplarına ilişkin listelerin bulunduğu bildirildi.
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