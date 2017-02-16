Öfkesi Filiz'lendi!

Türkiye'nin kanını donduran seri katilAtalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapiscezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ve avukatları katıldı. Duruşmada seri katilin son kurbanı tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu. Taraflar salona alındığı sırada Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı, bağırarak sanık Atalay Filiz'in üzerine yürümeye çalıştı. Kayıkçı salondan çıkarıldı. Savunması sorulan Filiz, "Psikolojik olarak iyi hissetmiyorum kendimi, sonra savunma yapmak istiyorum" dedi. Tanıkların ifadesinin ardından mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.
SON DURAĞI İZMİR OLDU
Filiz, 16 Eylül 2013'te çocukluk arkadaşı Göktuğ Demirarslan ile sevgilisi Elena Radchikova'yı öldürdü. 3 yıl boyunca kaçıp izini kaybettirdi. Bir süre yurt dışında saklandıktan sonra Tuzla'ya gelip tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı'nın çay bahçesinde çalışmaya başladı. Seri katil kendisinden şüphelenen Kayıkçı'yı öldürdü, valizle taşıdığı cesedini çalılıkların arasına attı. Talihsiz kadınıncesedi 28 Mayıs 2016'dabulundu. Herkesin Furkan olarak tanıdığı kişinin aslında Atalay Filiz olduğu da o zaman ortaya çıktı. Ardından nefes kesen bir takip başladı. Filiz, 12 Haziran2016'daİzmir'in Menderesİlçesi'nde bir minibüste yakalandı.
KANI SİLİYORDU
Fatma Kayıkçı'nın komşusu Sibel Ocak mahkemede gözyaşları içinde şu ifadeyi verdi: "Olay günü çocuğum okuldaydı, onu almak için gidecektim. Sesler gelince aşağı indim. Sanık koridoru siliyordu, büyük bir bez vardı, kan doluydu orası. Yarıya kadar silmiş, çömelmiş vaziyette siliyordu. Hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Çok kötü bir koku vardı. Ben kavga ettiler, eli kesildi zannettim."
MAHKEMEDE GERİLİMLİ SAATLER
Fransa'da eğitim gören Atalay Filiz'in aşk yaşadığı Rus Olga Seregina 2011 yılından beri kayıp. Polis, Filiz'in Olga'yı da öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
* Atalay Filiz, TÜBİTAK'ta mühendis olan 24 yaşındaki Göktuğ Demirarslan ile platonik aşk beslediği Elena Radchikova'yı, Ankara'da vurarak öldürmüştü.
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