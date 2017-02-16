MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumda aynı tercihler içinde bulunacakları siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüğü takdirde belirli sınır ve eşikler çerçevesinde ortak çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Bahçeli, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin referandum kapsamında parti teşkilatlarına genelge gönderdi.

Bahçeli, genelgede, MHP'nin referanduma kendi imkan ve kabiliyetleriyle hazırlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak, referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüğü takdirde ortak çalışmalar da belirli sınır ve eşikler çerçevesinde yapılabilecektir. Zorunlu ve zorlayıcı haller dışında propaganda çalışmalarımız diğer partilerle bir ve aynı kümede olmayacaktır. MHP evet iradesini tek başına, kendi üslup, ilke, tecrübe ve siyasi müktesebatı dahilinde milletimizle paylaşacaktır."