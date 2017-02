Kuran kursu hocasına “Evet” hakareti

Antalya'nın Kepez ilçesinde kadın Kuran kursu eğitmeni N.D. referandumda "evet" diyeceği için harekete uğradığını iddia etti. Olayın evcil hayvan malzemesi satan dükkanda referandumla ilgili sohbet ettikleri sırada yaşandığını belirten N.D. "Görüşümü 'evet'ten yana bildireceğimi belirttim. Bu sırada dükkana giren ve bir süre sohbeti dinleyen bir kişi, beni gösterip diğer kişilere seslenerek, 'Bu gördüğünüz kadın görüntü olarak baktığınızda tamamen dindar ama bunların hiçbiri dini vecibesini yerine getirmiyor. Bunlar dindar değil ahlaksız, sahtekar' dedi" şeklinde iddiada bulundu. Hakaretlerde bulunduğu öne sürülen M.Y., N.D.'nin şikâyeti üzerine gözaltına alındı.