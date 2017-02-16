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Kör talih!

Kör talih!
Bolu'da kanser hastası Zeynep için yurt genelinde kan bağışı kampanyaları yapıldı, ancak uygun donör bulunamadı. Nurcan Gülcan, kızının hayatını kurtarabilmek için hamile kaldı ve geçen yıl temmuz ayında Umut Eymen dünyaya geldi. 5 yaşındaki Zeynep'e kardeşinden alınan kök hücre nakledildi. Küçük kız kanserden kurtuldu ancak nakil gecikince gözlerini kaybetti. Bacakları tutmadığı için ayağa kalkamadı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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