Kırmızı halıyı tuzladı

İtalya Monaco'da düzenlenen sporun en iyilerinin belli olduğu Laures Spor Ödülleri'nde Nusret Gökçe rüzgarı esti! Türkiye'den davet edilen tek isim olan Nusret, saltbea (Tuzlama) hareketiyle herkesi mest etti! Kırmızı halıda basın mensuplarına tuzlama pozu veren Nusret'e gece boyunca dünyaca ünlü sprocular büyük ilgi gösterdi! Laureus, resmi Twitter ve Instagram hesapları bile gece boyunca Nusret'in yaptıklarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Nusret için, "Bakın Laureus'un kırmızı halısını kim tuzladı" ifadelerine yer verildi. Nusret, ayrıca adını spor tarihine altın harflerle yazdıran olimpik yüzücü Michael Phelps ile eğlenceli diyaloglara girmesi herkesin ilgisini çekti. Bir anda fenomen haline gelen Nusret'in, geceye katılması Twitter kullanıcılarının da ilgisini çekti.
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