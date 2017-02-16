Kıbrıs müzakerelerinde gerginlik

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün yeniden bir araya geldi. Görüşme ara bölgede BM tesislerinde yapıldı. Liderlerin bugünkü görüşmede, Rum Meclisi'nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararını ele aldılar.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, Rum Lider Anastasiadis'e, Rum Meclisi'nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının yarattığı sıkıntıyı, talihsizliği izah etmeye çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Liderin kendilerini dinlemek yerine 5 sayfalık bir metin ile toplantıya geldiğini, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuyu toparlayan bir konuşma yaparken Rum Liderin Anastasidis'in öfkeyle "Söyleyecek Bir Şeyim yok" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söyledi.
Akıncı bu davranışın saygı çerçevesinin çok dışında bir davranış olduğunu söyleyerek, Rum Lider Anastasiadis in bu davranışına musamaha göstermeyeceklerini söyledi.
ENOSİS PLEBİSİTİ NEDİR?
Enosis Plebisiti, 15-22 Ocak 1950 tarihleri arasında Kıbrıs Ortodoks Kilisesi'nin Enosis (adanın Yunanistan'la birleşmesi) konusunda düzenlediği bir referandumdur. Plebisite sadece Kıbrıs Rumları katıldı ve %9'sı Enosis'e destek verdi.
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ZÜLM 1453 de basladi diyen GEZIZEKALILAR
Türkiye'nin başına İnönü gibi birinin gelmesini bekliyorlar. Uzlaşırmı akıl var mantık var. Kapat sonlandır bir daha açılmamak üzere. Türkiye'nin ayağı ne zaman kayacak diye bekleyenlerle masaya oturulmaz. 15 Temmuz başarılı olsaydı düşünün bir kere ne olurdu? İnönü gibi adaları teslim edenler kıbrısın neresini teslim etmezlerdi.
küçük beyinli yunan.
Piyonlarla anlaşılmaz, kıbrıs rum kimin piyonu ağasıyla masaya oturacaksın. Küresel güç odaklarının piyonları. Ben neden iyi geçinmek istiyorum karşı taraf istesin.
SAKIN OLAKİ BİRLEŞECEZ DİYE TAVİZ VERMEYİN SONUNUZ FİLİSTİN GİBİ OLUR
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