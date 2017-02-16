Katil abla yakalandı

Hataylı üniversite öğrencisi Mustafa Şimşek (24), 2 hafta önce 2'nci evliliğini yapan ablası Tuğba Çakmak'ın (28) nikahı için Hassa'daki evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen abla, 13 Şubat'ta yatakta uyuyan kardeşi Mustafa'yi silahla öldürdü. Çınarbaşı Köyü'nde yaşayan bir kadın, kendisinden acıktığı için yiyecek isteyen Çakmak'ı jandarmaya ihbar etti. Yakalanan katil, cinayeti itiraf etti. Çakmak'ın, cinayetten sonra Suriye sınırına kaçtığı, geceyi kayalık alanda geçirdiği, çok acıkınca da köye gittiği öğrenildi.
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