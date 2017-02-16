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Kaplumbağalar gümrüğe takıldı!

Kaplumbağalar gümrüğe takıldı!
İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Lübnan çıkışlı bir yolcu uçağında bulunan bagajlar, mobil tarama sistemiyle kontrol edildi. 3 bagajda şüpheli yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri, bagajların sahiplerini takibe aldı. Valizlerini alan 3 şüpheli yakalandı. İki valizde bin 300'er, diğer valizde bin 400 olmak üzere toplam 4 bin yavru kaplumbağa ele geçirildi.
  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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