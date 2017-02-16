Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin konuşulacağı toplantıya ev sahipliği yaptı. İstanbul Valiliği, AFAD ve Kandilli Rasathane'sinden yetkililerin katılacağı toplantıda, 6 Şubat'ta başlayan Çanakkale depremleri ve olası Marmara depremi ele alındı.

"AZALARAK DEVAM EDİYOR"

Toplantı öncesinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çanakkale'de devam eden depremlerin 15 gün daha devam edebileceğini açıklayan Özener konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"6 Şubat'ta başlayan deprem etkinliği sürmekte. İlk gözlemlerimizde de bu deprem etkinliğinin bir hafta 15 gün hatta daha uzun sürebileceğini söylemiştik. Deprem etkinliği büyüklükleri azalarak devam etmekte. 1 hafta 15 gün daha devam edebilir. Bu raporları web sitesinde sürekli güncellenmiş halde izleyebilirsiniz."

"KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİ ENGELLEMEZ"

Özener ayrıca küçük depremlerin büyük depremleri önleyeceği hakkındaki söylentilere de açıklık getirdi. Bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını kaydeden Özener, "Çanakkale'deki depremlerle, İstanbul'da beklediğimiz depremlerin birbiriyle alakası olmadığını söylemiştik. Küçük depremlerin olası büyük depremi engellediği bilimsel olarak mantıklı gelmiyor. Marmara Denizi'nde olacak, İstanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisi şüphe götürmez bir gerçek. Ama bunun zamanını verme şansımız yok" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde, deprem konulu toplantıya Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmed Özkan, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, AFAD yetkilileri ve öğretim görevlileri katıldı.