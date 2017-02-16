Üst aklın emrindeki hainler, aynı kandan beslendi! Edirne’de yakalanan FETÖ’cü kadın akademisyenin kardeşinin PKK’lı olduğu belirlendi! O isim ise Ankara’daki kalleş saldırıyı düzenleyen ardından da Suriye’ye firar eden Vahit Ayçil’di...
Hainler bıkmadı, usanmadı. Kan lobisinin arkasına saklandı. Dört bir koldan Türkiye'ye saldırdı. PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, DHKP-C'siaskerimizi, polisimizi ve halkımızı hedefaldı. Kalleşler kanlı tuzakları için işbirliği yaptı. Terör örgütleri arasındaki kan bağı ise kirli ittifakı ortaya çıkardı. Edirne'dekiFETÖ operasyonu PKK'ya uzandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski personeli B.K., eski akademisyen eşi V.K. ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski iç denetçisi A.T.Ç. ile eski doktor eşi T.Ç., FETÖ kapsamında meslekten atıldı. Haklarında yakalama kararıçıkartıldı. Onlar da Edirne üzerindenYunanistan'a kaçmaya çalıştı. Söz konusu aileler Meriç Nehri'nden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Çocuklarıyakınlarına teslim edilirken, iki çiftinsorgusuna başlandı.
Vahit Ayçil
GÖRÜŞMÜYORMUŞ!
Bu sorguda ekipler çok önemli bir bilgiye ulaştı. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan B.K.'nın akademisyen eşi V.K.'nın kardeşi, terör örgütü PKK üyesi çıktı! OPKK'lının, Ankara Kızılay'daki kanlısaldırıyı organize eden Vahit Ayçilolduğu anlaşıldı. V.K.'nın ifadesinde kardeşi Vahit Ayçil'in terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu kabul ettiğini, ancak kardeşiyle konuşmadığını söylediği açıklandı. Ablası FETÖ'den gözaltına alınırken, Vahit Ayçil ise en azılı PKK'lılardandı... Zira Ayçil, 13 Mart2016'da Ankara Kızılay'da düzenlenenkalleş saldırının planlayıcısıydı. Saldırıda PKK'lı terörist Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal, Kızılay'da bombalı aracı patlatıp 37 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bu hain saldırıda kullanılan bombaların transferini ise Vahit Ayçil yapmıştı. Ayçil kalleşsaldırıdan sonra ise bir araca binipönce Şanlıurfa'ya oradan da Suriye'yekaçmıştı. Hakkında yakalama kararı olan Ayçil'in terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD içinde saklandığı açıklandı.
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