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Kan bağı

Üst aklın emrindeki hainler, aynı kandan beslendi! Edirne’de yakalanan ’cü kadın akademisyenin kardeşinin ’lı olduğu belirlendi! O isim ise Ankara’daki kalleş saldırıyı düzenleyen ardından da Suriye’ye firar eden Vahit Ayçil’di...

Kan bağı
Hainler bıkmadı, usanmadı. Kan lobisinin arkasına saklandı. Dört bir koldan Türkiye'ye saldırdı. PKK'sı, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, DHKP-C'si askerimizi, polisimizi ve halkımızı hedef aldı. Kalleşler kanlı tuzakları için işbirliği yaptı. Terör örgütleri arasındaki kan bağı ise kirli ittifakı ortaya çıkardı. Edirne'deki FETÖ operasyonu PKK'ya uzandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski personeli B.K., eski akademisyen eşi V.K. ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski iç denetçisi A.T.Ç. ile eski doktor eşi T.Ç., kapsamında meslekten atıldı. Haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Onlar da Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştı. Söz konusu aileler Meriç Nehri'nden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Çocukları yakınlarına teslim edilirken, iki çiftin sorgusuna başlandı.



Vahit Ayçil

GÖRÜŞMÜYORMUŞ!
Bu sorguda ekipler çok önemli bir bilgiye ulaştı. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan B.K.'nın akademisyen eşi V.K.'nın kardeşi, terör örgütü üyesi çıktı! O PKK'lının, Ankara Kızılay'daki kanlı saldırıyı organize eden Vahit Ayçil olduğu anlaşıldı. V.K.'nın ifadesinde kardeşi Vahit Ayçil'in terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu kabul ettiğini, ancak kardeşiyle konuşmadığını söylediği açıklandı. Ablası FETÖ'den gözaltına alınırken, Vahit Ayçil ise en azılı PKK'lılardandı... Zira Ayçil, 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'da düzenlenen kalleş saldırının planlayıcısıydı. Saldırıda PKK'lı terörist Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal, Kızılay'da bombalı aracı patlatıp 37 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bu hain saldırıda kullanılan bombaların transferini ise Vahit Ayçil yapmıştı. Ayçil kalleş saldırıdan sonra ise bir araca binip önce Şanlıurfa'ya oradan da Suriye'ye kaçmıştı. Hakkında yakalama kararı olan Ayçil'in terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD içinde saklandığı açıklandı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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