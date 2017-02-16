Yol Durumu
  1. Kör talih!
  2. Kaplumbağalar gümrüğe takıldı!

ten yakarış

Kalpten yakarış
İzmir'de yapay cihazıyla yaşam savaşı veren 7 yaşındaki bekliyor. Kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatı geçiren talihsiz çocuk, 10 gün önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tuğra'nın ailesi ve doktorları organ bağışı çağrısında bulundu. Oğlunun 2 kiloluk yapay kalp cihazı ile hayata bağlanmaya çalıştığını söyleyen anne Çiğdem Dizyörür, "Oğlumu biraz daha iyi gördüm. 'İyi misin oğlum?' dedim. Başparmağıyla iyi olduğunu anlatan bir işaret yaptı. 'Seni Fenerbahçe maçına götüreceğim' dediğimde yataktan kalkmaya çalıştı" dedi. Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da doğumsal kalp hastalığı bulunan, damarları ters olan Tuğra'nın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Kalp hastası çocuğun yaşaması için sosyal medyada "Tuğra acil kalp nakli bekliyor" başlıklı kampanya başlatılmıştı.
Etiketler: , , ,
  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar