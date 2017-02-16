Kalpten yakarış

İzmir'de yapay kalp cihazıyla yaşam savaşı veren 7 yaşındaki Tuğra Dizyörürnakil bekliyor. Kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatı geçiren talihsiz çocuk, 10 gün önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuciddiyetini koruyan Tuğra'nınailesi ve doktorları organ bağışıçağrısında bulundu. Oğlunun 2 kiloluk yapay kalp cihazı ile hayata bağlanmaya çalıştığını söyleyen anne Çiğdem Dizyörür, "Oğlumu biraz daha iyi gördüm. 'İyi misin oğlum?' dedim. Başparmağıyla iyi olduğunu anlatan bir işaret yaptı. 'Seni Fenerbahçe maçına götüreceğim' dediğimde yataktan kalkmaya çalıştı" dedi. Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da doğumsal kalp hastalığı bulunan, damarlarıters olan Tuğra'nın durumununciddiyetini koruduğunu belirtti. Kalp hastası çocuğun yaşaması için sosyal medyada "Tuğra acil kalp nakli bekliyor" başlıklı kampanya başlatılmıştı.
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