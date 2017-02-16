İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı sonuçlandı. Toplantıda, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu'nun yapımına ilişkin plan değişikliği teklifleri, gündeme geldi.
RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTININ ÖZELLİKLERİ
2019 yılında hizmete açılması planlanan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın 800 metre uzunluğunda olması planlanıyor. Çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak hattın, Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olması ön görülüyor.
İstanbullular, Hisarüstü'nden 2,5 dakikada Aşiyan sahiline ulaşacak. Söz konusu hatla Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus semtleri, raylı sistemle denize bağlanacak.
Hemen yapımına başlanması planlanan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın inşaat, elektromekanik ve araç alım ihalesi ise 2 Mart'ta gerçekleşecek.
Taksim-Kabataş arasındaki füniküler hattının bir benzeri olan proje, halatlı demiryolu sistemi olarak biliniyor. Çekme ve germe halatından oluşan ve vagonları çepeçevre dönen çekme halatına bağlanan sistem, çift yönlü olarak tünel içinde ray üzerinde hareket ediyor.
VEZNECİLER-SULTANGAZİ METRO HATTININ ÖZELLİKLERİ
Mecliste Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi raylı sistem projesine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, oybirliğiyle kabul edildiği duyuruldu.
Proje, Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini yer altından birleştirecek. 2019 sonrasında hizmete girecek olan bu hat sayesinde, Vezneciler-Sultangazi arası sadece 19 dakika sürecek.
Proje ayrıca tünel kazıları yüzde 75 tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattına Yenimahalle İstasyonu'nda, planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metrosu'na Gaziosmanpaşa İstasyonu'nda ve yine planlanan İncirli-Söğütlüçeşme Metro Hattı'na Edirnekapı İstasyonu'nda entegre edilecek. Ayrıca; Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı, Edirnekapı'da metrobüse entegre olarak E-5 aksı üzerinden devam edecek.
VEZNECİLER-SULTANGAZİ METRO HATTININ DURAKLARI
Vezneciler
Saraçhane
Fatih Camii
Edirnekapı
Ayvansaray
Eyüp Sultan
Rami Kışlası
Gaziosmanpaşa
Şemsipaşa
Küçükköy
Yenimahalle
Esentepe
Sultangazi
Cebeci
Mescid-i Selam
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı sonuçlarına göre; Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ile Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattı 2019 yılında hizmete açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı sonuçlandı. Toplantıda, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu'nun yapımına ilişkin plan değişikliği teklifleri, gündeme geldi.
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