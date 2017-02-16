Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu. Dün sabah saat 07.00'den itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 194 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı. Hava kuvvetlerine ait uçaklar da 30 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatında teröristlerce barınma amaçlı kullanılan 16 bina, üç karargah binası, bir bombalı araç, 10 savunma mevzisi ve bir silah deposu imha edildi. Topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 17 DEAŞmensubu terörist etkisiz hale getirildi.
8 CANLI BOMBA İMHA EDİLDİ
Saat 09.10 sıralarında ise yaklaşık 10 kişilik terörist grup, bomba yüklü bir araçla El Bab'ın güneyindeki geçici üs bölgesi yakınlarında saldırı düzenledi. Teröristler, dış hatta nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarınca ateş altına alındı. Yaya olarak saldırı bölgesine gelen ve üzerlerindecanlı bomba yeleği bulunan 8 teröristöldürüldü. İçerisinde iki terörist bulunan aracın infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bab'ın büyük çoğunluğunda terörist kalmazken, ÖSO şehirde temizlik çalışmalarına başladı. Görevini başarıyla yapan Mehmetçik ise kentte ele geçirilen bir alanda sokak çeşmesinden abdest alarak şükür namazı kıldı.
EL BAB BİTTİ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonuyla ilgili bilgi verdi. "Gözünüz aydın, El-Bab operasyonu bitti" diyen Akar, "İki büyük bombalı tuzak imha edildi. Şu anda bölgede temizlik yapılıyor" dedi. El Bab'da savaşan ÖSO komutanları da kent içinde temizlik yaptıklarını ve zaman zaman sokak savaşları yaşandığını belirtti.
14 ŞUBAT MESAJI El Bab'da savaşan Mehmetçik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla düşmana mesaj vermeye devam etti. Önceki günün Sevgililer Günü olması nedeniyle ele geçirdikleri DEAŞ binaları üzerine "Sevgililer Günü kutlu olsun" diye yazan Mehmetçik, teröristlere atılan bombaların üzerine de aynı mesajı yazdı. Bazı bombalara da "Asker anneleri için" yazıldı.
ŞEHİDE VEDA FıratKalkanıHarekatıkapsamındaSuriye'ninkuzeyinde,terör örgütüDEAŞmensuplarıylaçıkançatışmada şehit olan PiyadeUzman Çavuş MuratTevlim'in naaşı, Kocaeli'ninDarıca İlçesi'nde toprağaverildi. Cenaze törenineyaklaşık 10 bin kişi katıldı.Şehidin eşi Rabia ve annesiBirsen Tevlim, tabuta sarılarakgözyaşı döktü. Şehit babasıMustafa Tevlim ise "Ağlamayın,vatan sağolsun. Ağlayıp dahainleri sevindirmeyin" dedi.
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