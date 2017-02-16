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İman gücü

’da DEAŞ’a göz açtırmayan Mehmetçik dün de 17 teröristi imha etti. Şehirde temizlik çalışmaları başlarken görevini başarıyla yapan Mehmetçik; abdestini aldı, şükür namazını kıldı.

İman gücü
Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu. Dün sabah saat 07.00'den itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 194 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı. Hava kuvvetlerine ait uçaklar da 30 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatında teröristlerce barınma amaçlı kullanılan 16 bina, üç karargah binası, bir bombalı araç, 10 savunma mevzisi ve bir silah deposu imha edildi. Topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 17 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

8 CANLI BOMBA İMHA EDİLDİ
Saat 09.10 sıralarında ise yaklaşık 10 kişilik terörist grup, bomba yüklü bir araçla 'ın güneyindeki geçici üs bölgesi yakınlarında saldırı düzenledi. Teröristler, dış hatta nöbet tutan Özgür Ordusu (ÖSO) mensuplarınca ateş altına alındı. Yaya olarak saldırı bölgesine gelen ve üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürüldü. İçerisinde iki terörist bulunan aracın infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bab'ın büyük çoğunluğunda terörist kalmazken, ÖSO şehirde temizlik çalışmalarına başladı. Görevini başarıyla yapan Mehmetçik ise kentte ele geçirilen bir alanda sokak çeşmesinden abdest alarak şükür namazı kıldı.

EL BAB BİTTİ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonuyla ilgili bilgi verdi. "Gözünüz aydın, El-Bab operasyonu bitti" diyen Akar, "İki büyük bombalı tuzak imha edildi. Şu anda bölgede temizlik yapılıyor" dedi. El Bab'da savaşan ÖSO komutanları da kent içinde temizlik yaptıklarını ve zaman zaman sokak savaşları yaşandığını belirtti.

14 ŞUBAT MESAJI
El Bab'da savaşan Mehmetçik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla düşmana mesaj vermeye devam etti. Önceki günün Sevgililer Günü olması nedeniyle ele geçirdikleri DEAŞ binaları üzerine "Sevgililer Günü kutlu olsun" diye yazan Mehmetçik, teröristlere atılan bombaların üzerine de aynı mesajı yazdı. Bazı bombalara da "Asker anneleri için" yazıldı.



ŞEHİDE VEDA
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in naaşı, Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehidin eşi Rabia ve annesi Birsen Tevlim, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babası Mustafa Tevlim ise "Ağlamayın, vatan sağolsun. Ağlayıp da hainleri sevindirmeyin" dedi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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