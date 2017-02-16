“Hayır”cıların iddiaları ve gerçekler

İşte "hayır"cıların başını çeken Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve gerçekler:

Kılıçdaroğlu: Rejimi değiştirmek istiyorlar. Demokratik parlamenter sistemde dikta yönetimine geçmek istiyorlar.

İDDİA: REJİM DEĞİŞİYOR

GERÇEK: REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİYOR

"Diktatör" söylemli algı operasyonu her zaman olduğu gibi milleti korku ve kaygıya sürüklemeyi hedefliyor.

Rejimin değiştiği propagandası yapılarak hassasiyetler kaşınıyor.

Söz konusu kara propagandayı özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık seslendirdi.

Oysaki cumhurbaşkanlığı sistemi iddianın aksine bir rejim değişikliği değil.

Birçok ülkede uygulanan bir hükümet modeli…

Halk egemenliğine dayanan ve halkın kendi kendini temsilcileri aracılığıyla yönettiği demokratik bir sistem...

Yani demokrasinin rafa kalkacağı yönündeki algı operasyonu gerçeği yansıtmıyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanlar da bu durumu biliyor.

Ancak kasıtlı bir şekilde bu kara propaganda sürekli gündemde tutuluyor.

