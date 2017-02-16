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ve gerçekler

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili anayasa değişikliği referandumuna gidilirken de algı operasyonlarına hız verildi. Kitlelerin anayasa değişikliğine "hayır" demesini sağlamak için bildik senaryo devrede. Yine her zaman olduğu gibi "diktatörlük" söylemi üzerinden kara propaganda yapılmaya başlandı. Dolaşıma sokulan algı operasyonuna göre cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’ye diktatörlüğü getirecek... Oysaki gerçekler bu söylenenle taban tabana zıt...

“Hayır”cıların iddiaları ve gerçekler

İşte "hayır"cıların başını çeken 'nun iddiaları ve gerçekler:

Kılıçdaroğlu: Rejimi değiştirmek istiyorlar. Demokratik parlamenter sistemde dikta yönetimine geçmek istiyorlar.

İDDİA: REJİM DEĞİŞİYOR

GERÇEK: REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİYOR

"Diktatör" söylemli algı operasyonu her zaman olduğu gibi milleti korku ve kaygıya sürüklemeyi hedefliyor.

Rejimin değiştiği propagandası yapılarak hassasiyetler kaşınıyor.

Söz konusu kara propagandayı özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık seslendirdi.

Oysaki cumhurbaşkanlığı sistemi iddianın aksine bir rejim değişikliği değil.

Birçok ülkede uygulanan bir hükümet modeli…

Halk egemenliğine dayanan ve halkın kendi kendini temsilcileri aracılığıyla yönettiği demokratik bir sistem...

Yani demokrasinin rafa kalkacağı yönündeki algı operasyonu gerçeği yansıtmıyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanlar da bu durumu biliyor.

Ancak kasıtlı bir şekilde bu kara propaganda sürekli gündemde tutuluyor.

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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 11:51
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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S&#220;LEYMAN SÜLEYMAN

KILIÇDAROĞLU SONUNN GELİĞİNİ HİSSEDİYOR ARTIK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.02.2017 14:57
vedat vedat

chpkk ve hdpkk hayır dyorsa biz evet diyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.02.2017 14:56
ATAMER ATAMER

TÜRKİYE İÇİN VATAN İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK İİN EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.02.2017 14:55
mustfa mustfa

evet evet evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.02.2017 14:54
AYLİN AYLİN

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.02.2017 14:54
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