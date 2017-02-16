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Hastanede tecavüz şoku !

Hastanede tecavüz şoku !
Samsun'da 17 yaşındaki genç kız, refakatçi olarak kaldığı hastanede hasta bakıcı M.Y.'nin (40) çamaşırhanede kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını söyleyerek şikayetçi oldu. Yakalanan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Serbest bırakıldı. Ancak mahkeme, hamile kalan kızın bebeğinin M.Y.'den olup olmadığının tespiti için DNA test yapmasına karar verdi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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