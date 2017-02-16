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Hacı Şakirt!

Teröristbaşı Gülen'in daki şakirtleri, Selam-Tevhid kumpasında binlerce kişiyi dinletti. Ev hanımının sabun siparişini bile terör delili gösterdi. Hesap sorulunca da "Olur böyle şeyler" dedi

Hacı Şakirt!

'nün ayağına ilişkin Selam Tevhid Kumpası Davası'na Ankara-Sincan'da devam edildi. Terör örgütü üyeliğinden meslekten atılan 54 hakim-savcı, son sözlerini söyledi.
♦ Binlerce kişiyi yasadışı dinleten Mehmet Ekinci'nin, bir kadının eşine "Gelirken sıvı sabun al" sözünü dahi suç delili saydığı belirlendi. Ekinci, skandal kararı izah edemedi.
♦ Eski Hakim Mehmet Erdoğan'ın da sadece TC kimlik numaraları üzerinden izni çıkardığı ifade edildi. Erdogan, "Olur böyle şeyler" diyerek kirli tezgahı itiraf etti.
♦ Yüzsüz savunmaları dinleyen Mahkeme Başkanı ise şakirtlere hukuk dersi verdi: Kimin dinleneceği belli değil. En ufak belge yok. Hiç merak etmediniz mi? Bu kadar gözü kapalı karar olur mu!
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 02:05
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