Hacı Şakirt!

♦ FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin Selam Tevhid Kumpası Davası'na Ankara-Sincan'da devam edildi. Terör örgütü üyeliğinden meslekten atılan 54 hakim-savcı, son sözlerini söyledi.

♦ Binlerce kişiyi yasadışı dinleten Mehmet Ekinci'nin, bir kadının eşine "Gelirken sıvı sabun al" sözünü dahi suç delili saydığı belirlendi. Ekinci, skandal kararı izah edemedi.

♦ Eski Hakim Mehmet Erdoğan'ın da sadece TC kimlik numaraları üzerinden dinleme izni çıkardığı ifade edildi. Erdogan, "Olur böyle şeyler" diyerek kirli tezgahı itiraf etti.

♦ Yüzsüz savunmaları dinleyen Mahkeme Başkanı ise şakirtlere hukuk dersi verdi: Kimin dinleneceği belli değil. En ufak belge yok. Hiç merak etmediniz mi? Bu kadar gözü kapalı karar olur mu!







