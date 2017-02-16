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Geri dön Saadet!

Geri dön Saadet!
Denizli Pamukkale'de okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Saadet Bayar'dan (15), 2 gündür haber alınamadı. En son iki erkekle birlikte görülen Bayar'ın kaçırıldığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kızının hayatından endişe ettiklerini belirten anne Sebahat Bayar, "Kızımın hiçbir sorunu yoktu. Onu görenlerin ya da yerini bilenlerin polise bilgi vermesini istiyoruz" dedi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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