Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen "Mazi" adlı şifreli dosyada yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşılırken, Ankara'ya gönderilen daha fazla içerikli başka bir şifreli dosyanın açılması için çalışmalar sürüyor.

AA muhabirinin soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı öne sürülen Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" adlı şifreli dosyaya yönelik incelemeler devam ediyor.

Örgütün "insan kaynaklarından sorumlu imamı" olduğu belirtilen Uysal'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen USB flash bellek içinde bulunan söz konusu dosya içinde, kamuya yerleştirildiği belirtilen yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşıldı.

Örgüt içinde yapılan değerlendirmede 4 ve 5 puan alarak kamuya yerleştirildiği belirlenen 500 kişi hakkında işlem yapıldığı, diğerleriyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca, flash bellekte "Mazi"nin yaklaşık 12 katı kadar büyüklükte olduğu belirtilen ve içinde yine örgüt üyesi isimlerin bulunduğu tahmin edilen başka bir şifreli dosyanın açılması için Ankara'da çalışmalar sürüyor.

Uysal'ın yaptığı listeden yola çıkılarak, diğer illerdeki örgütün insan kaynaklarından sorumlu imamların isimlerine de ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. Necati Uysal'ın "Sena" kod adlı eşi Büşra Uysal'ın da örgüt içi evlendirmeden sorumlu olduğu belirtildi.

Dosyada adı geçen, kamuya yerleştirilen örgüt üyelerinin, söz konusu dosyada bazı değişikliklerle kayıt altına alındığı da belirlendi.

Kamuya yerleştirilen kişinin adına babasının, babasının yerine de söz konusu kişinin adını yazarak kayıt tutan Uysal'ın, kamu personeli olanların cep telefonu numarasını da operatörden sonraki 7 rakamdan 118 çıkararak ya da ekleyerek not ettiği ortaya çıktı.

"EV ABİLERİ"NE PUAN VERİLİYOR

Öte yandan Necati Uysal'la ilgili konuşan tutuklu rütbeli asker Y.K, ifadesinde, şifreli dosyada kişilerle ilgili yapılan puanlamanın nasıl yapıldığını anlattı.

Örgüt içinde aktif bir görev alan, sigaraya içmeyen, sevgilisi olmayan ve istenilen seviyede "ev abiliği" yapanlara en yüksek puan olan 5 verildiğini belirten Y.K'nin "Yukarıdaki faktörlerin dışında sigara içiyorsa ya da kızlarla muhabbeti varsa 4 puan veriliyor. Bir puan bunlardan kesilebiliyor." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

"KRİPTO" ELEMANLAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda "Mazi" adlı şifreli bir dosya ele geçirmişti.

Ekipler, şifresini çözdükleri dosyada isimleri ortaya çıkarılan kişilere yönelik, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 44 subay ve astsubay ile bir doktor ve bir öğretmeni gözaltına almıştı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 39'u tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu kişilerin dördünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, diğerlerinin isimlerinin ise FETÖ/PDY ile bağlantısı soruşturmayla ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu şüphelilerin örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirildiği öğrenilmişti.