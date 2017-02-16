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-tokat!

FETÖ-tokat!
Telefon dolandırıcıları, bu defa sert kayaya çarptı! İddialara göre 3 sahtekar, geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy'de yaşayan 81 yaşındaki Erkan Ö.'yü aradı. Adının soruşturmasında geçtiğini belirterek yaşlı adamın tam 216 bin dolar parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan Erkan Ö., durumu polise anlattı. Sahtekarların peşine düşen polis ekipleri, Kazım K. isimli dolandırıcıyı İstanbul'da, Ahmet K.'yı ise Şanlıurfa'ya gittiği sırada Düzce'de yakaladı. Yapılan operasyonda 171 bin dolar para ele geçirildi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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