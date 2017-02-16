El Bab gazisi: Kadın kılığına girip canlı bomba oluyorlar

El Bab bölgesindeki operasyonda terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada dört gün önce bacağından yaralanan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Karataş (25), Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
"KAHPECE SAVAŞMASALAR, ONLARI SİLAH KULLANMADAN BİLE BİTİRİRİZ"
Amasya Valisi Salih Işık'ın ziyaret ettiği Karataş Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev aldığı için mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Orada hiçbir sıkıntımız yoktu. Bir Türk askeri onların yüzüne bedeldir ama kahpece savaşıyorlar, kadın kılığına girip canlı bomba oluyorlar. Sivillerin arasına karışıp üzerimize geliyorlar. Bizim oradaki tek kaygımız siviller. Kahpece savaşmasalar, onları silah kullanmadan bile bitiririz. Şehitler ve yaralılar vereceğiz elbet ama zafere ulaşacağız. Ben sadece bacağımdan yaralıyım, elim kolum çalışıyor. Silahım orada beni bekliyor. İyileşip görevime başlayacağım."
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Bu tip şerefsiz teröristler oldukları gibi kaşımıza çıkamazlar.
avrupa birligi bu sebepten cinsiyeti gay dir onlar icin esas olan hacli nin adaletsiz zalimi koruyan düzenini devam ettirmek demek bu gibi carpik iliskilerin de cazip gelecegi anlamina gelir etekte giymekte aliskindir bu zihniyet kücükten böyle yetisirler aslinda dünyaya saf temiz gelirler ama ebe beyinleri tarafindan kirli fikir ler le egitilirler ki onlarin hacli düzeni bozulmasin yani seytani herseyi cazip görürler iyiligi insanligi en önemlisi aile düzenin yikilmasi bu sebepten dir bunda bile kendi seytanliklarini degilde islami suclu görürler ama yinede allah büyük adalet öyle veya böyle saglanacak bunlar sadece geciktirir ama engelleyemez
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