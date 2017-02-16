Dev ortaklık

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri turundan, bu üç ülkeyle de ekonomiden, enerjiye, inşaattan savunma sanayi gibi her alanda işbirliği kararı çıktı. Suudi yetkililer, istihbarat ve terörle mücadelede işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'ningüvenliği bizim güvenliğimizdir" mesajını verdi. Bahreyn ile Suudi Arabistan arasında yapılacak ikinci köprü projesine Türk firmaları da davet edildi. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ise, Erdoğan'ın ziyareti anısına başkent Manama'ya 20 bin kişilik geleneksel Türk mimarisinde bir cami yaptıracağını açıkladı. Al Halife, Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında ortak ikinci köprü kurulması konusunda Türk firmalarını da davet etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu ve MİT Müsteşarı HakanFidan da Suudi, Bahreyn ve Katarlı mevkidaşlarıyla istihbarat paylaşımı ve terörle mücadelede işbirliği konularını görüştü. Suudi yetkililer, Suriye meselesinin çözümüyle ilgili Astana ve Cenevre süreçlerine desteği vurguladı. 23 Şubat'ta başlayacak Cenevre görüşmelerine Suriye muhalefetinin birlik ve beraberlik içerisinde gitmesi konusunda da Türkiye ve Suudi Arabistan'ın mutabık olduğu belirtildi. Körfez ülkelerini kapsayan ziyarette Türk firmalarının daha fazla iş alması konusunda da anlaşma sağlandı. Bu doğrultuda Türkiye'den gelecek bir teknik heyet hem bu proje hem de diğer önemli alt yapı projeleriyle ilgili görüşmeleri gerçekleştirecekler. Doha'da da Katar Emiri Şeyh Sani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, enerji başta olmak üzere birçok konuda ortak çalışma kararı alındı.
* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, Katar Emiri Şeyh Sani ile yapılan heyetler arası görüşmede yer aldı.
KATAR'DA TÜRKOKULU AÇILDI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha'da bir Türk okulunun açılışını yaptı. 250 öğrenci kapasiteli okul MEB müfredatına göre eğitim-öğretim verecek.
RESTORANSÜRPRİZİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan ve Şeyh Sani, daha sonra Doha'da bulunan Türk restoranına geçti.
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