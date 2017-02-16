Dayakçı kızlar serbest bırakıldı

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) okuyan Hasibe H., (25) Nurcan Ç. (19) ve Mihriban Y. (19) önceki gün, sosyal medyadan tartıştıkları Kübra T. (25) ve Esra K.'yi (25) evlerine çağırdı. Ardından biber gazıyla bayıltıp yumrukladı. O anları ise sosyal medyadan yayınladı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kız "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.