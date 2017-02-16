Darbecilerin İstanbul yönetimine istenen ceza belli oldu

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan alçak FETÖ'cülerin İstanbul yöneticilerine 92 kez müebbet istendi. Habertürk'ün haberine göre FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 'Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yöneticilerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede, darbe girişiminin organizatörü olduğu iddia edilen 24 şüpheli hakkında, 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yeraldı.

İstanbul'da darbe girişimi sırasında 89 vatandaşın şehit edilmesinden de bu şüpheliler sorumlu tutuldu.